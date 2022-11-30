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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Обнародован характер травмы героя сборной США в матче с Ираном на ЧМ-2022

Обнародован характер травмы героя сборной США в матче с Ираном на ЧМ-2022
©twitter.com/USMNT

В ходе медицинского обследования у полузащитника сборной США по футболу Кристиана Пулишича был диагностирован ушиб таза, сообщает пресс-служба американской команды.

Пулишич получил повреждение в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с Ираном (1:0). Он забил гол на 38-й минуте и врезался во вратаря соперника. Футболист продолжил игру, но в перерыве был заменен.

Не исключается, что хавбек сможет сыграть в матче 1/8 финала с Нидерландами, который состоится 3 декабря.

Напомним, что США со второго места в группе B вышли в плей-офф мундиаля в Катаре.

США вышли в плей-офф на третьем чемпионате мира подряд

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Метки:
США ЧМ-2022 по футболу

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