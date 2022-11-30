США обыграли Иран 1:0 и вышли в плей-офф ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающий гол на 38-й минуте забил Кристиан Пулишич.

По информации Opta Sports, США вышли в плей-офф на третьем чемпионате мира подряд, на котором принимали участие (также 2010 и 2014).

Иран же ни разу не выходил в плей-офф на своих шести чемпионатах мира. Только Шотландия (23) провела больше матчей на ЧМ, ни разу не выйдя из группы, чем Иран (18).

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