Сборная США отстояла победу в матче с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная США вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном матче группы B американцы в принципиальном противостоянии сошлись с командой Ирана, которую даже устраивала ничья.

Победу США на Кристиана Пулишича принес гол на 38-й минуте.

Таким образом сборная США набрала пять очков и заняла второе место в квартете и сыграет в 1/8 финала с Нидерландами. Команда Англии стала первой (пять баллов) и также вышла в плей-офф, где поборется с Сенегалом. Иран набравший три очка и Уэльс с одним баллом покидают чемпионат мира.

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