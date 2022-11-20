Обладатель "Золотого мяча" не сыграет на ЧМ-2022 по футболу

Форвард сборной Франции по футболу и обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема не сыграет из-за травмы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

19 ноября Бензема досрочно покинул тренировку. Он отправился на МРТ в больницу в Дохе, где подтвердили травму прямой мышцы бедра. Для восстановления 34-летнему форварду потребуется три недели.

В сборной Франции уже подтвердили, что нападающий не сыграет на мундиале.

"Мне очень грустно за Карима, главной целью которого было выступить на этом чемпионате мира. Несмотря на этот новый удар для сборной Франции, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы справиться с огромным вызовом, который нас ждет", - сказал главный тренер французов Дидье Дешам.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Франция в группе D сыграет с Данией, Тунисом и Австралией.

Прямая трансляция церемонии открытия и матча Катар - Эквадор ЧМ-2022 по футболу

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