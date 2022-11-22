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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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"Нет оправданий". Месси выступил с заявлением после провала Аргентины на старте ЧМ-2022

"Нет оправданий". Месси выступил с заявлением после провала Аргентины на старте ЧМ-2022
©instagram.com/leomessi

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление после сенсационного поражения от Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2022 в Катаре. Он отметил, что разочарован, а его команда давно не сталкивалась с такой ситуацией. 

"Нет оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала.

Это ситуация, с которой мы не сталкивались длительное время. Теперь сборная Аргентины должна показать, что мы - настоящая команда.

Мы должны исправить свои ошибки и попытаться добиться цели. Я в порядке, но разочарован результатом", - цитирует Месси "Чемпионат" со ссылкой на мировые СМИ. 

Напомним, что сегодня, 22 ноября, на ЧМ состоялась первая сенсация. Сборная Аргентины повела первой в матче с Саудовской Аравией благодаря голу Месси, но в итоге проиграла со счетом 1:2. 

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Метки:
Месси Лионель Аргентина ЧМ-2022 по футболу Саудовская Аравия

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