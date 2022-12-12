Названы неожиданные кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии

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Сегодня 17:58
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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти и главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола могут возглавить сборную Бразилии, сообщает бразильский портал UOL sporte.

Как отмечает источник, после увольнения Тите бразильская федерация футбола заинтересована в том, чтобы найти тренера на долгосрочную перспективу, который бы готовил национальную команду к чемпионату мира 2026 года.

На данный момент Гвардиола продлил контракт с английским клубом, что уменьшило его шансы на работу в сборной Бразилии. Анчелотти же заинтересован возглавить "селесао", однако хочет закончить текущий сезон с "Реалом", после чего перейти к работе на международном уровне. Чтобы нанять Анчелотти, представители бразильской федерации должны будут договориться с "Реалом", так как контракт итальянца с мадридской командой действует до 2024 года.

Кроме того, среди претендентов на пост главного тренера пентакампеонов называются наставник "Палмейраса" Абел Феррейра и Фернандо Диниз, возглавляющий "Флуминенсе".

Сборная Бразилии вылетела с турнира, потерпев поражение от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:1, 2:4 по пенальти).

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Метки:
Гвардиола Хосеп Анчелотти Карло Бразилия ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

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