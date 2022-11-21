На ЧМ-2022 по футболу собрались проигнорировать запрет ФИФА

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк намерен надеть капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, несмотря на запрет ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я собираюсь надеть повязку One Love на предстоящий матч. Ничего для нас не изменилось. Но если мне за это грозит предупреждение, то нужно будет все обсудить, потому что мне не нравится играть, имея желтую карточку", - приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Ранее отмечалось, если игроки наденут радужную повязку, то судья имеет право показать им желтую карточку с первых секунд.

Сборная Нидерландов первый матч на мундиале проведет с Сенегалом сегодня, 21 ноября. Начало - в 22:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Мундиаль стартовал 20 ноября. В матче открытия Катар проиграл Эквадору.

С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться здесь.

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