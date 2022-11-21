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Прямая трансляция матча Англия - Иран и еще двух игр ЧМ-2022 по футболу

Прямая трансляция матча Англия - Иран и еще двух игр ЧМ-2022 по футболу
©Al Jazeera

Сегодня, 21 ноября, пройдут три матча в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Англия - Иран (19:00, группа В), Сенегал - Нидерланды (22:00, группа А) и США - Уэльс (01:00, группа В). Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Мундиаль стартовал 20 ноября. В матче открытия Катар проиграл Эквадору.

С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться здесь.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Иран Великобритания Сенегал Нидерланды США

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