Мог сыграть на ЧМ-2022. Карим Бензема восстановился от травмы

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 23:36
©twitter.com/realmadrid

Нападающий сборной Франции и "Реала" Карим Бензема полностью восстановился после травмы, об этом сообщает Marca.

Отмечается, что футболист, не поехавший на ЧМ-2022 уже начал тренироваться в общей группе мадридского клуба.

Напомним, 34-летний Бензема был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но из-за травмы покинул расположение национальной команды и вернулся в Испанию.

Изначально предполагалось, что футболист не успеет восстановиться, поэтому было принято решение его отпустить в расположение клуба. Как утверждает источник, Бензема мог бы выйти на поле в последних матчах ЧМ-2022.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
ЧМ-2022 по футболу Франция Чемпионат мира по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:36
ЧМ-2022
Мог сыграть на ЧМ-2022. Карим Бензема восстановился от травмы
Сегодня , 22:08
ЧМ-2022
Главный тренер сборной Казахстана спрогнозировал финалистов ЧМ-2022
Сегодня , 20:25
ЧМ-2022
Криштиану Роналду принял судьбоносное решение о своем будущем в сборной Португалии
Сегодня , 18:19
ЧМ-2022
Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера сборной Португалии
Сегодня , 17:50
ЧМ-2022
Остановят ли "шашечные" Месси в погоне за мечтой?
Сегодня , 17:30
ЧМ-2022
"Мы готовы на все". Тренер сборной Марокко - о матче с Францией и противодействии Мбаппе
Сегодня , 15:08
ЧМ-2022
"Смотрим с уважением, но без страха". Модрич сделал заявление о предстоящем матче ЧМ Аргентина - Хорватия
Сегодня , 13:56
ЧМ-2022
Серия на ЧМ-2022 продолжается: с 1982 года в финалах играет минимум один игрок "Баварии" и "Интера"
Сегодня , 12:24
ЧМ-2022
В полуфинале ЧМ-2022 Месси и Модрич встретятся в 29-й раз: кто чаще побеждал, забивал и не только?
Сегодня , 11:59
ЧМ-2022
"Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке". Фигу раскритиковал тренера сборной Португалии
© 2008 - 2022 ТОО «EML»