Мог сыграть на ЧМ-2022. Карим Бензема восстановился от травмы

Нападающий сборной Франции и "Реала" Карим Бензема полностью восстановился после травмы, об этом сообщает Marca.

Отмечается, что футболист, не поехавший на ЧМ-2022 уже начал тренироваться в общей группе мадридского клуба.

Напомним, 34-летний Бензема был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но из-за травмы покинул расположение национальной команды и вернулся в Испанию.

Изначально предполагалось, что футболист не успеет восстановиться, поэтому было принято решение его отпустить в расположение клуба. Как утверждает источник, Бензема мог бы выйти на поле в последних матчах ЧМ-2022.

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