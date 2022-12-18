Месси установил новые рекорды на чемпионатах мира

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 23:18
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся в финальном матче ЧМ-2022 с Францией, установил ряд рекордов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

35-летний игрок забил пенальти на 23-й минуте матча. По данным статистического портала Opta Sport, аргентинец стал первым игроком в истории, сумвшим совершить более 20 результативных действий на чемпионатах мира.

Всего на счету Месси 12 голов и восемь результативных передач. По ходу этого турнира Лионель смог забить уже шесть мячей и отдать три голевых паса.

Также он стал первым игроком в истории, который сумел отличиться на групповом этапе чемпионата мира, а также во всех матчах плей-офф того же турнира.

Кроме того, он побил рекорд немца Лотара Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира. Теперь у Месси 26 игр в финальных турнирах ЧМ.

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Метки:
Месси Лионель Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 по футболу

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