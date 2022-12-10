Месси обошел Пеле по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 14:43
©twitter.com/WeAreMessi

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил ассист в матче четвертьфинала чемпионата мира против Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/4 финала аргентинец, помимо голевой передачи, также отметился забитым голом. Его команда вышла в полуфинал.

Таким образом 35-летний нападающий сделал пятую результативную передачу в матчах плей-офф чемпионатов мира. Как отмечает Opta Sports, по этому показателю он обошел легендарного бразильского форварда Пеле, который за свою карьеру оформил четыре ассиста.

Всего на счету Месси семь ассистов на всех стадиях в рамках чемпионатов мира. Теперь он делит второе место среди ассистентов вместе с Гжегожем Лято из Польши и Пьером Литтбарски из Германии.

Месси уступает только соотечественнику Диего Марадоне, у которого восемь ассистов на чемпионатах мира.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу Месси Лионель Пеле

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:19
ЧМ-2022
Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 22:59
ЧМ-2022
Марокко сенсационно обыграл Португалию на ЧМ-2022 и сотворил историю
Сегодня , 21:55
ЧМ-2022
Дисквалификация Аргентины? ФИФА открыла дело после скандального матча ЧМ-2022 с Нидерландами
Сегодня , 20:43
ЧМ-2022
Хорватия добились исторического достижения в победном матче с Бразилией на ЧМ-2022
Сегодня , 18:55
ЧМ-2022
В сборной Нидерландов поддержали критику Месси в адрес судьи четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной
Сегодня , 17:00
ЧМ-2022
"Больно и грустно". Лидер сборной Казахстана высказался о вылете Бразилии с ЧМ-2022
Сегодня , 15:22
ЧМ-2022
Тренер сборной Нидерландов определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 14:43
ЧМ-2022
Месси обошел Пеле по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира
Сегодня , 14:00
ЧМ-2022
Сексуальная фанатка сборной Хорватии рассказала о конфликте с охраной на матче ЧМ-2022
Сегодня , 12:59
ЧМ-2022
Тренер сборной Бразилии столкнулся с жесткой критикой после вылета с ЧМ-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»