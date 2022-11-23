Месси назвал причины провала сборной Аргентины на старте ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал неожиданное поражение от Саудовской Аравии в первом для команды матче чемпионата мира в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Лусаил" и завершилась волевой победой Саудовской Аравии.

"Это очень тяжелый удар для всех - и для болельщиков, и для нас. Мы не ожидали такого старта турнира. Были уверены в том, что можем победить, и хотели начать с трех очков, которые дадут душевное спокойствие. Но такие вещи случаются не просто так.

Хорошо знали, как играет соперник, однако торопились, поэтому не чувствовали себя в игре комфортно. Да, очень быстро забили, а потом у нас были еще моменты с отмененными голами. И вот в этот момент мы решили, что у нас будет еще много подобных ситуаций. В этом мы серьезно ошиблись.

В дальнейшем мы ускорялись, но играли однообразно, не всегда меняли фланг, когда это было нужно. Видели, что они играют с высокой линией обороны, поэтому старались работать с мячом быстрее. Но мы не двигали его достаточно эффективно и очень уж много раз попали в офсайд, в чем тоже заслуга Саудовской Аравии - здесь они разобрались очень хорошо. А потом случились два гола в наши ворота, после которых мы стали играть отчаянно, что повлекло за собой больше ошибок.

Мы знали, что Саудовская Аравия хороша во владении мячом. Им нравится владение, за счет него они и продвигались вперед. При этом они компактны, и именно поэтому было несколько ситуаций с нашими голами из офсайдов. Мы попали в ловушку, но это не то, что нас удивило.

Пришло время доказать наше единство - сейчас это важнее, чем когда-либо. Вернемся к нашим основам игры и попытаемся победить Мексику", - приводит слова Месси "Чемпионат" со ссылкой на Ole.

Напомним, что следующие игры в группе С пройдут 26 ноября. Встретятся Польша - Саудовская Аравия, Аргентина - Мексика. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.

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