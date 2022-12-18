Месси догнал Пеле по голам на чемпионатах мира

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 22:41
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Лионель Месси, отличившийся в финале ЧМ-2022 голом в ворота сборной Франции сравнялся с бразильцем Пеле по количеству забитых мячей на чемпионатах мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Месси на 22-й минуте открыл счет в этой встрече, забив 12-й гол на чемпионатах мира. Столько же у легендарного бразильца.

Кроме того, Месси с шестью мячами вышел в лидеры бомбардирской гонки ЧМ-2022.

Во втором тайме Аргентина к 80-й минуте побеждает со счетом 2:1.

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Метки:
Месси Лионель Пеле Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 по футболу

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