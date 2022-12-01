Мексика осталась без главного тренера после победы на ЧМ-2022 по футболу

Херардо Мартино объявил об уходе с поста главного тренера сборной Мексики после матча с Саудовской Аравией на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мексиканцы обыграли саудитов в третьем туре групповой стадии, но все равно не вышли в плей-офф мундиаля.

"Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток, и больше ничего нельзя было сделать.

В первую очередь я несу ответственность за это ужасное разочарование. Это вызывает много печали. Я полностью беру ответственность на себя за этот большой провал", - приводит слова Мартино FOX Soccer.

Отметим, что Саудовская Аравия также осталась за бортом ЧМ-2022, тогда как из квартета С в плей-офф пробились сборные Аргентины и Польши. В 1/8 финала, 3 декабря, Аргентина сыграет с Австралией, а на следующий день Польша встретится с Францией.

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