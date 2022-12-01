Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но осталась за бортом ЧМ-2022

Команды Саудовской Аравии и Мексики сыграли в заключительном матче группы C на чемпионате мира в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Эд-Дайиане завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. На 47-й минуте Энри Мартин открыл счет, а Луис Чавес на 52-й удвоил преимущество. Но на пятой добавленной ко второму тайму время Салем Аль-Досари сократил отставание и испортил мексиканцам разницу мячей. Представители КОНКАКАФ вели с Польшей заочную дуэль за путевку в плей-офф .

Сборная Польши, уступившая в параллельном матче Аргентине со счетом 0:2 благодаря дополнительным показателям, а именно разнице мячей ("0" против "-1" у Мексики) с четырьмя очками вышла в 1/8 финала.

Подчеркнем, что до 95-й минуты встречи Саудовская Аравия - Мексика у поляков и мексиканцев были идентичные показатели - по четыре очка, разница мячей 2:2 и ничья в очной встрече.

Отметим, что если бы у обеих команд соотношение забитых и пропущенных голов осталось бы одинаковым, то для определения обладателя второй путевки в плей-офф от группы пришлось бы прибегнуть к пересчету карточек, полученных футболистами Польши и Мексики. У европейской сборной по этому показателю выходило преимущество.

Команды Мексики и Саудовской Аравии, набравшей три балла покидают чемпионат мира.

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