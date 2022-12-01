Мексика обыграла Саудовскую Аравию (2:1), но этого не хватило для выхода из группы на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Мексика не вышла из группы на ЧМ впервые с 1978 года, выходя в плей-офф на своих последних восьми чемпионатах мира.

Напомним, что из квартета С в 1/8 финала вышли сборные Аргентины и Польши. На этой стадии аргентинцы сыграют с Австралией 3 декабря, а 4-го числа поляки встретятся с Францией.

Саудовская Аравия установила новый рекорд на групповом этапе ЧМ по футболу

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