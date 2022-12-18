Мбаппе установил историческое достижение в финалах чемпионатов мира

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 23:50
©FIFA

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финале ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий ПСЖ отличился на 80-й, 81-й и 118-й минутах. По информации Sqawka, форвард стал игроком с наибольшим количеством голов в финалах чемпионатов мира.

Кроме того, с 12-ю мячами он догнал Лионеля Месси и Пеле по количеству забитых голов на чемпионатах мира. 

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Метки:
Мбаппе Килиан ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

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