"Матч настоящих мужчин". В Хорватии высказались о соперничестве с Аргентиной и сравнили Месси с Роналду

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 00:38
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Игрок сборной Хорватии Иван Перишич высказался о предстоящей игре с Аргентиной в 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре и сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси, сообщает Vecernji List.

В полуфинале Хорватия сразится с Аргентиной, а в другом матче сыграют команды Франции и Марокко. Североафриканская сборная в 1/4 финала выбила из дальнейшей борьбы Португалию. 

"Мы видели, как Португалия с Криштиану Роналду вылетела с чемпионата мира. Он выступал на пяти чемпионатах мира и не сумел завоевать титул. Месси тоже пытается выиграть турнир в пятый раз и выложится на максимум.

Мы тоже отдадим все силы, потому что хотим победить. Это будет матч настоящих мужчин, пусть победит сильнейший", - заявил Перишич.

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Метки:
Хорватия Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу Роналду Криштиану

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