Марокко сенсационно обыграло Португалию на ЧМ-2022 и сотворило историю

Сборные Португалии и Марокко сыграли в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Эль Тумама" в Дохе и завершилась победой марокканцев. На 42-й минуте Юссеф Эн-Несери забил победный мяч.

Этот успех позволил стать им самой успешной командой из Африки. Ранее ни один коллектив не проходил дальше четвертьфинала.

Теперь Марокко в полуфинале встретится с победителем пары Англия - Франция, который пройдет этой ночью, в 1:00 по времени Астаны.

Следующий матч африканского коллектива пройдет 14 декабря.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!