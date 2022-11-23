Марокко и Хорватия не смогли выявить победителя в матче ЧМ-2022

Еще одна ничья состоялась на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз победителя не смогли выявить представители группы F - Марокко и Хорватия. Команды разошлись со счетом 0:0.

Отметим, что в этой группе также играют Бельгия и Канада. Эти команды сыграют друг против друга сегодня ночью - 01:00 по времени Астаны. Трансляцию можно посмотреть здесь.