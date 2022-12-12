Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022

Автор:

Комментарии

"Марокканская катастрофа" и неприятности для Месси. Кто пропустит полуфиналы ЧМ-2022?

"Марокканская катастрофа" и неприятности для Месси. Кто пропустит полуфиналы ЧМ-2022?
©FIFA World Cup

Всего четыре игры осталось провести на чемпионате мира-2022 в Катаре, и сейчас все находятся в ожидании полуфиналов. Болельщики запасаются терпением, а игроки рвутся на поле. Однако не все футболисты смогут помочь своей сборной на столь важной стадии. Корреспондент Vesti.kz - о тех, кто пропустит полуфиналы мундиаля по разным причинам.

В ночь на среду, 14 декабря, в 01:00 по времени Астаны, сыграют команды Аргентины и Хорватии. Ровно через сутки, в это же время, сильнейшего выявят сборные Франции и Марокко. 17 декабря будет проведен матч за третье место, а 18-го числа - финал чемпионата мира.

Из-за дисквалификаций в полуфинале не сыграют трое игроков - аргентинцы Маркос Акунья и Гонсало Монтьеля, а также марокканец Валид Шеддира.

Аргентина не сможет рассчитывать на двух крайних защитников, выступающих за испанскую "Севилью". 31-летний Акунья и 25-летний Монтиэль синхронно заработали вторые желтые на этом турнире в рамках четвертьфинального матча с Нидерландами (2:2, 4:3 - по пенальти). 

Если Монтиэль принял участие в трех матчах из пяти на этом ЧМ и в двух из трех случаев выходил лишь на замену, то Акунья действительно играл одну из ключевых ролей на поле. Он вышел на замену лишь в первой игре групповой стадии с Саудовской Аравией (1:2), а в четырех последующих матчах начинал с первых минут. В матче с Нидерландами в четвертьфинале именно Акунья заработал пенальти во втором тайме, который был реализован Лионелем Месси.

Теперь главному тренеру Лионелю Скалони, вероятно, придется возвращать в стартовый состав Николаса Тальяфико. Именно этот 30-летний крайний защитник вышел в старте на проваленную аргентинцами игру против Саудовской Аравии.

Марокканский форвард Шеддира дебютировал за национальную сборную лишь в сентябре этого года. 24-летний футболист просидел на скамейке запасных весь групповой этап, зато выходил на замену в матчах плей-офф против Испании (0:0, 3:0 - по пенальти) и Португалии (1:0). 

В четвертьфинале он появился на поле на 65-й минуте, и все шло неплохо вплоть до компенсированного времени - именно тогда Валид заработал две желтые карточки кряду в течение двух минут. Нападающий увидел перед собой красную карточку и покинул поле. Если Шеддира и сыграет на этом турнире, то только в матче за бронзу или в финале.

Из-за травм страдают больше остальных марокканцы. В 1/4 финала им не помог основной центрбек Найеф Агерд. Он был незаменимым игроком сборной Марокко, стабильно отыгрывая матчи целиком. Но в концовке основного времени матча 1/8 финала с Испанией 26-летнего Агерда заменили из-за травмы. У него диагностировали небольшой разрыв мышц бедра. Игру с Португалией в четвертьфинале он уже пропустил, и теперь может не сыграть и в полуфинале с Францией.

Основной левый защитник сборной Нуссаир Мазрауи тоже не помог команде в 1/4 финала из-за травмы. Есть информация, что 25-летний игрок "Баварии" чувствовал дискомфорт еще с первой игры на ЧМ-2022, но продолжал выходить в старте в каждом матче. В игре с Испанией в 1/8 финала Мазрауи заменили на 82-й минуте, и после этого он пропустил четвертьфинал с Португалией. Причина - травма мышц-сгибателей бедра. Пока неясно, сыграет ли он в полуфинале.

Если вы подумали, что в защите у марокканцев намечается большая беда из-за отсутствия Агерда и Мазрауи, то попрошу вас не спешить с выводами. Капитан и основной центральный защитник Ромен Саисс тоже был заменен из-за травмы, но уже в четвертьфинале с Португалией. Он отыграл все матчи группового этапа и 1/8 финала "от звонка до звонка", но в 1/4 финала был заменен на 57-й минуте из-за жалоб на подколенное сухожилие.

Если Саисс не восстановится до полуфинала, то из четырех основных защитников в обойме Валида Реграги останется лишь один Ашраф Хакими. Подменить Мазрауи способен Яхья Аттийят-Алла, в матче с португальцами сделавший результативную подачу на голову Юссефа Эн-Несири. А вот в центре защиты, если никто из основных игроков не вернется в строй, мы можем увидеть пару Джавада Эль-Ямика и Бадра Бануна.

Еще хуже ситуация для марокканцев будет в том случае, если повреждение лидера атаки Хакима Зиеша окажется серьезным. В матче с португальцами 29-летний игрок "Челси" получил травму и был заменен на 82-й минуте встречи. Более подробной информации о состоянии его здоровья пока не было.

Таким образом, с учетом дисквалифицированного Шеддиры, Марокко может лишиться сразу пятерых футболистов перед полуфиналом с действующими чемпионами мира из Франции.

У самих же французов свежих потерь нет. Из-за травмы еще на старте турнира "трехцветные" лишились защитника Лукаса Эрнандеса. Кроме того, в заявке у Дидье Дешама фактически 25 футболистов, потому что тренер не вызывал никого на место травмированного Карима Бензема. Но в любом случае Дешаму не на что жаловаться - у него один из самых звездных составов на ЧМ-2022, а у соперников французов потери явно ощутимее.

Отметим, что в полуфинальных матчах все предупреждения, полученные игроками в предыдущих играх ЧМ-2022, обнуляются. Поэтому никто не рискует пропустить матч за третье место или финал из-за одной лишь желтой в полуфинале, даже если он уже получал предупреждение в одной из прошедших встреч.

Фото: FIFA World Cup©️

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Катар Месси Лионель Севилья Бавария Челси

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:31
ЧМ-2022
Стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Англии Стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Англии
Сегодня , 17:58
ЧМ-2022
Названы неожиданные кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии Названы неожиданные кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии
Сегодня , 16:55
ЧМ-2022
Ветеран сборной Португалии оценил Криштиану Роналду на ЧМ-2022 Ветеран сборной Португалии оценил Криштиану Роналду на ЧМ-2022
Сегодня , 16:22
ЧМ-2022
Скандальный арбитр матча Нидерланды - Аргентина завершил работу на ЧМ-2022 Скандальный арбитр матча Нидерланды - Аргентина завершил работу на ЧМ-2022
Сегодня , 15:09
ЧМ-2022
Стало известно о "грязном плане" сборной Аргентины на матч с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022 Стало известно о "грязном плане" сборной Аргентины на матч с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022
Сегодня , 13:47
ЧМ-2022
Неймар оставил эмоциональное послание после вылета Бразилии с ЧМ-2022 Неймар оставил эмоциональное послание после вылета Бразилии с ЧМ-2022
Сегодня , 12:00
ЧМ-2022
"Марокканская катастрофа" и неприятности для Месси. Кто пропустит полуфиналы ЧМ-2022? "Марокканская катастрофа" и неприятности для Месси. Кто пропустит полуфиналы ЧМ-2022?
Сегодня , 09:49
ЧМ-2022
Британские СМИ шокировали сборную Франции перед матчем ЧМ-2022 Британские СМИ шокировали сборную Франции перед матчем ЧМ-2022
Сегодня , 08:05
ЧМ-2022
ФИФА представила официальный мяч полуфинала и финала ЧМ-2022 в Катаре ФИФА представила официальный мяч полуфинала и финала ЧМ-2022 в Катаре
Сегодня , 07:44
ЧМ-2022
Лидер "Барыса" высказался о главной сенсации на ЧМ-2022 по футболу Лидер "Барыса" высказался о главной сенсации на ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 23:50
ЧМ-2022
"Нечего бояться". В Хорватии придумали, как обороняться от Месси в 1/2 финала ЧМ "Нечего бояться". В Хорватии придумали, как обороняться от Месси в 1/2 финала ЧМ
Вчера , 23:16
ЧМ-2022
Криштиану Роналду разобрал провал сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре Криштиану Роналду разобрал провал сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре
Вчера , 20:15
ЧМ-2022
Тайсон Фьюри отреагировал на вылет сборной Англии с ЧМ-2022 в Катаре Тайсон Фьюри отреагировал на вылет сборной Англии с ЧМ-2022 в Катаре
Вчера , 18:04
ЧМ-2022
Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре
Вчера , 16:46
ЧМ-2022
Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция на ЧМ-2022 Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция на ЧМ-2022
Вчера , 15:03
ЧМ-2022
Сенсационная победа сборной Марокко на ЧМ-2022 вызвала беспорядки во Франции Сенсационная победа сборной Марокко на ЧМ-2022 вызвала беспорядки во Франции
Вчера , 14:32
ЧМ-2022
Жена Роналду оставила послание для тренера сборной Португалии после вылета с ЧМ-2022 Жена Роналду оставила послание для тренера сборной Португалии после вылета с ЧМ-2022
Вчера , 10:50
ЧМ-2022
Озвучена судьба главного тренера сборной Португалии после сенсации на ЧМ-2022 Озвучена судьба главного тренера сборной Португалии после сенсации на ЧМ-2022
Вчера , 08:28
ЧМ-2022
Лучший результат страны за последние 50 лет. Гризманн добился уникального достижения Лучший результат страны за последние 50 лет. Гризманн добился уникального достижения
Вчера , 08:06
ЧМ-2022
Роналду сообщили плохие новости после вылета с ЧМ-2022 по футболу Роналду сообщили плохие новости после вылета с ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 07:50
ЧМ-2022
Вратарь сборной Марокко вошел в историю Вратарь сборной Марокко вошел в историю
Вчера , 07:30
ЧМ-2022
Игрок сборной Англии установил рекорд чемпионатов мира по футболу Игрок сборной Англии установил рекорд чемпионатов мира по футболу
Вчера , 03:01
ЧМ-2022
Франция обыграла Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022 в Катаре Франция обыграла Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022 в Катаре
10 декабря, 23:19
ЧМ-2022
Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022 Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022
10 декабря, 22:59
ЧМ-2022
Марокко сенсационно обыграло Португалию на ЧМ-2022 и сотворило историю Марокко сенсационно обыграло Португалию на ЧМ-2022 и сотворило историю
10 декабря, 21:55
ЧМ-2022
Дисквалификация Аргентины? ФИФА открыла дело после скандального матча ЧМ-2022 с Нидерландами Дисквалификация Аргентины? ФИФА открыла дело после скандального матча ЧМ-2022 с Нидерландами
10 декабря, 20:43
ЧМ-2022
Хорватия добились исторического достижения в победном матче с Бразилией на ЧМ-2022 Хорватия добились исторического достижения в победном матче с Бразилией на ЧМ-2022
10 декабря, 18:55
ЧМ-2022
В сборной Нидерландов поддержали критику Месси в адрес судьи четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной В сборной Нидерландов поддержали критику Месси в адрес судьи четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной
10 декабря, 17:00
ЧМ-2022
"Больно и грустно". Лидер сборной Казахстана высказался о вылете Бразилии с ЧМ-2022 "Больно и грустно". Лидер сборной Казахстана высказался о вылете Бразилии с ЧМ-2022
10 декабря, 15:22
ЧМ-2022
Тренер сборной Нидерландов определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2022 Тренер сборной Нидерландов определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2022

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus