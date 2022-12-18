Магомед Адиев назвал лучших тренеров на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев выразил мнение о работе своих коллег на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает "РБ Спорт".

Финал турнира пройдет сегодня, 18 декабря. В решающем матче сойдутся сборные Аргентины и Франции под руководством Лионеля Скалони и Дидье Дешама соответственно. Накануне в матче за третье место команда Хорватии обыграла сборную Марокко.

- Не сказал бы, что чемпионат мира вызвал какой-то переворот, - отметил Адиев. - Но есть тенденции, куда двигается футбол. Меньше стало оборонительных команд. Все пытаются находить баланс в атаке и обороне. И, конечно, гибкость. Если смотреть по чемпионату на Аргентину, они постоянно меняют схему, движение футболистов. Интересно наблюдать за такой игрой.

- На ваш взгляд, кто лучший тренер турнира?

- Понятно, что лучшим тренером чемпионата назовут того, кто станет победителем. Но надо смотреть глубже. Тот же тренер сборной Марокко Валид Реграги провел большую работу и, можно сказать, хорошо ее выполнил, несмотря на два последних поражения в полуфинале и матче за третье место. Лионель Скалони тоже показал качество. Дидье Дешам – прагматично, не так ярко, но два раза подряд в финале. Так что тут у каждого свой тренер будет лучшим.

- Для вас - кто?

- У каждого тренера есть моменты, которые мне понравились. Но выделю именно эту тройку – Реграги, Дешам и Скалони.

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