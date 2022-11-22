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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Левандовски снова не смог забить на ЧМ и не помог сборной Польши

Левандовски снова не смог забить на ЧМ и не помог сборной Польши
©twitter.com/Football__Tweet

Сборные Польши и Мексики не смогли выявить победителя в матче чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 ноября, команды провели свои стартовые игры в рамках группы С. И разошлись с нулями на табло.

При этом на 58-й минуте пенальти не смог забить звездный форвард сборной Польши из "Барселоны" Роберт Левандовски. Он еще ни разу в карьере не забивал на чемпионатах мира и в этот раз не переиграл мексиканского вратаря Гильермо Очоа.

Напомним, что ранее в этой группе произошла сенсация - сборная Аргентины потерпела поражение от Саудовской Аравии. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Польша Мексика Левандовски Роберт

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