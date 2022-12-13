Криштиану Роналду принял судьбоносное решение о своем будущем в сборной Португалии

Стало известно о решении Криштиану Роналду относительно выступления за сборную Португалии, сообщает Correio da Manhã.

37-летний футболист не намерен уходить из национальной команды после ЧМ-2022.

По информации источника, форвард планирует продолжить выступления за сборную и намерен сыграть на Евро-2024.

Отмечается, что ситуация зависит от будущего Фернанду Сантуша, который близок к уходу с поста главного тренера сборной Португалии. Однако в данный момент Роналду рассчитывает выступать за сборную Португалии как минимум до лета 2024 года.

Форвард понимает, что сейчас находится не в лучшей форме. Он винит в этом пропущенную предсезонку, а также нерегулярную игровую практику в "Манчестер Юнайтед".

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Португалии вылетела в 1/4 финала, проиграв команде Марокко - 0:1.

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