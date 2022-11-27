Коста-Рика обыграла Японию и опустила Германию на дно группы на ЧМ

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Команды встречались в рамках группы E. До 81-й минуты на табло горели нули. А затем отличился защитник Коста-Рики Кейшер Фуллер - 1:0.
Одержав победу, команда поднялась со дна квартета.
Теперь на последнем месте там находится сборная Германии, которой сегодня ночью, в 01:00 по времени Астаны, предстоит противостояние с лидером группы Испанией. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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