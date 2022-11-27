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Реклама Новости спорта Сборные ЧМ-2022 Сегодня 17:55 Комментарии Коста-Рика обыграла Японию и опустила Германию на дно группы на ЧМ ©twitter.com/FIFAWorldCup Сборная Коста-Рики одержала победу над Японией в матче чемпионата мира-2022 по футболу, проходящего в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команды встречались в рамках группы E. До 81-й минуты на табло горели нули. А затем отличился защитник Коста-Рики Кейшер Фуллер - 1:0. Одержав победу, команда поднялась со дна квартета. Теперь на последнем месте там находится сборная Германии, которой сегодня ночью, в 01:00 по времени Астаны, предстоит противостояние с лидером группы Испанией. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Поделиться в соц. сетях:











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