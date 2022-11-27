Прямая трансляция матча Испания - Германия и еще трех игр ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 27 ноября, пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют Япония - Коста-Рика (16:00), Бельгия - Марокко (19:00), Хорватия - Канада (22:00), Испания - Германия (01:00). Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.
С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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