В Катаре прошли задержания после матча Иран - США на ЧМ-2022

После матча чемпионата мира-2022 по футболу США - Иран за пределами стадиона произошел инцидент между болельщиками и службами правопорядка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, девушка пыталась выяснить, за что задержали ее молодого человека и брата. В итоге полиция окружила ее, отсекла остальных и задержала даму.

Напомним, что Иран уступил США (0:1) и вылетел с ЧМ-2022, тогда как американцы стали вторыми в группе В. На стадии 1/8 финала они сыграют с Нидерландами. Матч состоится 3 декабря.