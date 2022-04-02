Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался о жеребьевке ЧМ-2022, где специалист ждет дуэль капитана "Кайрата" Яцеком Гуральски и Лионелем Месси из Аргентины, сообщает TVP Sport.

Михневич надеется, что его команда будет готова к мировому турниру, оценив итоги жеребьевки.

- Очень привлекательная группа, но я не следил регулярно за аргентинским или мексиканским футболом. Знаю, что многие из этих игроков играют в великих европейских клубах. Хорошо, что мы начнем с Мексики, вторую игру сыграем с Саудовской Аравией и третью с Аргентиной. Я очень рад, что мы будем играть с командами не из Европы, а с разных континентов. Мы должны быть оптимально подготовлены.

– Нас ждут дуэли с Лионелем Месси.

– Яцек Гуральски против Лео Месси или Роберт Левандовски против Лео Месси. Мы свободно шутим между собой об этом. У аргентинцев фантастическое поколение игроков, но у нас также есть звезды и фантастическая команда, которая готова к чемпионату мира.

Испания против Германии. Стали известны составы всех групп ЧМ-2022 по футболу