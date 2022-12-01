Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

"Канело" сделал признание после угроз в адрес Месси

"Канело" сделал признание после угроз в адрес Месси
©instagram.com/canelo

Известный мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес извинился перед футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В последние несколько дней меня увлекли страсть и любовь к своей стране, и я сделал неуместные комментарии, за которые хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаем что-то новое, и на этот раз настала моя очередь", - написал "Канело" в Twitter.

Напомним, ранее Альварес пригрозил Месси за то, что тот бросил на пол футболку сборной Мексики после матча чемпионата мира-2022. Этим самым он вызвал общественный резонанс. Так, за Месси вступились экс-игроки сборных Аргентины и Испании Серхио Агуэро и Сеск Фабрегас соответственно. Не остался в стороне и легендарный Майк Тайсон.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Альварес Сауль Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу Аргентина Мексика

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus