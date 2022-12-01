"Канело" сделал признание после угроз в адрес Месси

Известный мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес извинился перед футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В последние несколько дней меня увлекли страсть и любовь к своей стране, и я сделал неуместные комментарии, за которые хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаем что-то новое, и на этот раз настала моя очередь", - написал "Канело" в Twitter.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Напомним, ранее Альварес пригрозил Месси за то, что тот бросил на пол футболку сборной Мексики после матча чемпионата мира-2022. Этим самым он вызвал общественный резонанс. Так, за Месси вступились экс-игроки сборных Аргентины и Испании Серхио Агуэро и Сеск Фабрегас соответственно. Не остался в стороне и легендарный Майк Тайсон.