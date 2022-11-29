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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

"Придется выйти на ринг". Тайсон заступился за Месси после угроз со стороны "Канело"

"Придется выйти на ринг". Тайсон заступился за Месси после угроз со стороны "Канело"
©twitter.com/MikeTyson

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон вступился за Лионеля Месси перед мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом сообщает корреспондент Vesti.kz. Альвареса возмутила ситуация, произошедшая в раздевалке сборной Аргентины после матча ЧМ-2022 по футболу против Мексики. Месси задел ногой флаг сборной Мексики на футболке этой национальной команды.

Альварес достаточно резко высказался об этом, на что последовала реакция от бывших футболистов - аргентинца Серхио Агуэро и испанца Сеска Фабрегаса. Мексиканец прокомментировал и их слова.

"Канело" резко ответил еще одному защитнику Месси после скандала с флагом Мексики

В свою очередь Тайсон опубликовал пост в форме сборной Аргентины с автографом Диего Марадоны.

"Некто по имени "Канело" угрожал Месси. Если она посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя", - написал 56-летний Тайсон в своем в Twitter.

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Метки:
Тайсон Майк Альварес Сауль Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу

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