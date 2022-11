"Придется выйти на ринг". Тайсон заступился за Месси после угроз со стороны "Канело"

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон вступился за Лионеля Месси перед мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом сообщает корреспондент Vesti.kz. Альвареса возмутила ситуация, произошедшая в раздевалке сборной Аргентины после матча ЧМ-2022 по футболу против Мексики. Месси задел ногой флаг сборной Мексики на футболке этой национальной команды.

Альварес достаточно резко высказался об этом, на что последовала реакция от бывших футболистов - аргентинца Серхио Агуэро и испанца Сеска Фабрегаса. Мексиканец прокомментировал и их слова.

"Канело" резко ответил еще одному защитнику Месси после скандала с флагом Мексики

В свою очередь Тайсон опубликовал пост в форме сборной Аргентины с автографом Диего Марадоны.

"Некто по имени "Канело" угрожал Месси. Если она посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя", - написал 56-летний Тайсон в своем в Twitter.

Mike Tyson: "Someone named Canelo threatened Messi. If she dares to touch Messi, I'll have to go to the ring years later." pic.twitter.com/xVN7By5xax