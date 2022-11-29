"Канело" резко ответил еще одному защитнику Месси после скандала с флагом Мексики

Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль "Канело" Альварес отреагировал на слова экс-нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро в свой адрес, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее Агуэро заступился за лидера сборной Аргентины Лионеля Месси после бурной реакции "Канело" на то, что Месси после матча ЧМ-2022 в раздевалке задел ногой флаг сборной Мексики на футболке.

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"Сеньор "Канело", не ищите оправданий и проблем. Бьюсь об заклад, вы ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки после матчей всегда лежат на полу из-за пота. И если вы присмотритесь, он делает движение, чтобы снять бутсы, и нечаянно цепляет футболку", - написал Агуэро.

"Ты тоже ублюдок, сначала что-то мне пишешь, а теперь ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком", - ответил Альварес в соцсетях.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Отметим, что также в защиту Месси выступил экс-игрок "Барселоны", "Арсенала" и сборной Испании Сеск Фабрегас.

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