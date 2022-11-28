"Канело" получил ответ после угроз в адрес Месси

Экс-игрок "Арсенала", "Барселоны" и сборной Испании Сеск Фабрегас ответил боксеру Саулю "Канело" Альваресу после того, как он пригрозил Лео Месси после матча ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Канело" гневно отреагировал на тот факт, что лидер сборной Аргентины по футболу после победы над Мексикой (2:0) задел ногой лежащую на полу футболку одного из мексиканских игроков.

"Видели, как Месси мыл пол нашей футболкой и флагом???? Молю Всевышнего, чтобы я его не нашел! Так же, как я уважаю Аргентину, вы должны уважать Мексику! Я не говорю о стране (Аргентина), я говорю о Месси из-за этого случая", - написал Альварес в Twitter.

"Канело" пригрозил Месси. Все очень серьезно

"Ты не знаешь человека, не понимаешь, как работает раздевалка или что происходит после игры. ВСЕ футболки, даже те, которые мы носим сами, ложатся на пол и после стираются. Тем более, когда ты празднуешь важную победу", - ответил Фабрегас у себя в Twitter.