"Канело" пригрозил Месси. Все очень серьезно

Известный мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес отреагировал на тот факт, что лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси после победы над Мексикой задел ногой лежащую на полу футболку одного из мексиканских игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Возможно, Месси это сделал случайно в порыве радостных эмоций в раздевалке. Но "Канело" обратил на это внимание.

"Видели, как Месси мыл пол нашей футболкой и флагом???? Молю Всевышнего, чтобы я его не нашел! Так же, как я уважаю Аргентину, вы должны уважать Мексику! Я не говорю о стране (Аргентина), я говорю о Месси из-за этого случая", - написал Альварес в Twitter.

Some Mexicans idolise this guy you know, here he is kicking a Mexico jersey pic.twitter.com/bW7n4Cu5Zm