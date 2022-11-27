"Канело" отреагировал на поражение Мексики от Аргентины на ЧМ-2022 по футболу

Звездный мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес внимательно следит за играми своей национальной команды на ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Если в первом туре группового этапа Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0), то во втором уступила Аргентине (0:2).

И вот как "Канело" отреагировал в соцсетях на неудачу мексиканцев: "Мое почтение Аргентине. Мексиканец до мозга костей".

Mis respetos para argentina🙌🏻



Mexicano hasta los huesos 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 26, 2022

Матчи третьего тура в группе С пройдут 30 ноября. Встретятся Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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