Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Франция и Аргентина выдали драматичный финал

сборные Аргентины и Франции сыграли в финале ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В основное время соперники не сумели определить победителя - 2:2. При этом аргентинцы вплоть до концовки второй тайма доминировали и уверенно вели со счетом 2:0.

На 23-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти и вывел Аргентину вперед. А на 36-й Анхель Ди Мария удвоил преимущество южноамериканцев.

Французы, не сумевшие за первый тайм ни разу пробить по воротам, установили антирекорд финалов чемпионатов мира. Лишь, на 80-й минуте Килиан Мбаппе с пенальти сократил отставание, а на 81-й он же сравнял счет - 2:2.

Ни одного удара. Сборная Франции установила антирекорд финалов чемпионатов мира

В дополнительное время на 108-й минуте Месси сделал дубль (3:2), а на 118-й Мбаппе оформил хет-трик (3:3), и догнал Месси и Пеле по количеству голов (по 12) на чемпионатах мира.

В серии пенальти аргентинцы оказались точнее - 4:2.

Таким образом, Аргентина впервые с 1986 года выиграла чемпионат мира и в третий раз в чвоей истории завоевала трофей.

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