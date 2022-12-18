Жиру пропустит финал ЧМ-2022? Франция подготовила сюрприз Аргентине

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 09:41
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Нападающий сборной Франции по футболу Оливье Жиру может пропустить финал чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 36-летний форвард испытывает проблемы с коленом, из-за чего его участие с первых минут находится под вопросом.

Отмечается, что главный тренер команды Дидье Дешам на тренировке перед решающей встречей с Аргентиной использовал в тройке нападения Маркуса Тюрама, переведя Килиана Мбаппе в центр атаки вместо Жиру.

Напомним, Жиру травмировал колена в полуфинале с Марокко (2:0). В той игре его заменил Тюрам.

На ЧМ-2022 в Катаре Жиру пять раз выходил в стартовом составе Франции и забил четыре гола. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной, побив рекорд Тьерри Анри.

Финал Аргентина - Франция состоится сегодня, 18 декабря, и начнется в 21:00. Прямая трансляция доступна здесь.

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Метки:
Франция Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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