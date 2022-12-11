Жена Роналду оставила послание для тренера сборной Португалии после вылета с ЧМ-2022

Джорджина Родригес, супруга Криштиану Роналду, раскритиковала главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша за то, что тот снова не включил футболиста в стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исход встречи, прошедшей в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", решил единственный гол, забитый на 42-й минуте. Роналду же появился на поле на 51-й минуте.

"Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение. Тот друг, о котором ты говорил с восхищением и уважением. Тот самый, который, когда ты вышел на поле, увидел, как все изменилось, но было уже поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока мира, его самое мощное оружие. Нельзя и вступаться за тех, кто этого не заслуживает. Жизнь преподает нам уроки. Сегодня мы не проигрываем, мы учимся", - написала Джорджина в соцсетях.

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Напомним, что после игры один из известных инсайдеров озвучил судьбу главного тренера сборной Португалии после сенсационного поражения.

Марокко, в свою очередь, в полуфинале сыграет с Францией, победившей Англию в другой четвертьфинальной игре. Матч состоится 14 декабря.

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