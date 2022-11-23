Испания стартовала на ЧМ-2022 в Катаре с разгромной победы

Сборная Испании одержала разгромную победу над Коста-Рикой в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для обеих команд эта встреча стала стартовой на турнире.

Испанцы забили сопернику семь безответных голов. Дубль в составе победителей оформил Ферран Торрес ('31 (п), '54). Также по голу забили Дани Ольмо (11-я минута), Марк Асенсио ('21), Гави ('74), Карлос Солер ('90) и Альваро Мората ('90+3).

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Команды выступают в группе Е. В другом матче этого квартета сборная Японии сенсационно обыграла команду Германии.

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