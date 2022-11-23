Еще одна сенсация. Япония обыграла Германию на ЧМ-2022

Сборная Японии одержала сенсационную победу в стартовом матче чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 ноября, команды встречались в рамках группы Е. Матч завершился со счетом 2:1.

Германия повела в этой встрече на 33-й минуте, когда Илкай Гюндоган забил пенальти. Также в концовке первого тайма после просмотра VAR команде не засчитали взятие ворот в исполнении Кая Хаверца.

Японцы усердно старались уйти от поражения и на 75-й минуте им наконец удалось сравнять - отличился Рицу Доан. А на 83-й минуте Такума Асано принес своей команде победу.

В другом матче группы Е в 22:00 по времени Астаны сыграют Испания и Коста-Рика, трансляцию можно посмотреть здесь.

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