Еще одна сенсация. Япония обыграла Германию на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу, Групповой этап
Голы:Гюндоган, 31 (1:0); Доан, 75 (1:1); Асано (Итакура), 83 (1:2)
Сборная Японии одержала сенсационную победу в стартовом матче чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 23 ноября, команды встречались в рамках группы Е. Матч завершился со счетом 2:1.
Германия повела в этой встрече на 33-й минуте, когда Илкай Гюндоган забил пенальти. Также в концовке первого тайма после просмотра VAR команде не засчитали взятие ворот в исполнении Кая Хаверца.
Японцы усердно старались уйти от поражения и на 75-й минуте им наконец удалось сравнять - отличился Рицу Доан. А на 83-й минуте Такума Асано принес своей команде победу.
В другом матче группы Е в 22:00 по времени Астаны сыграют Испания и Коста-Рика, трансляцию можно посмотреть здесь.
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