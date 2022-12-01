Испания, Германия и другие. Прямая трансляция матчей за выход в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 1 декабря, пройдут очередные матчи третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. По их итогам определятся участники плей-офф мундиаля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Хорватия - Бельгия (21:00), Канада - Марокко (21:00), Япония - Испания (01:00), Коста-Рика - Германия (0:1).

Матчи Канада - Марокко и Коста-Рика - Германия в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Остальные игры покажет Qazaqstan.

С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Ранее стали известны еще две пары 1/8 финала ЧМ-2022.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!