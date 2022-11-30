Иранские болельщики подрались друг с другом после поражения на ЧМ-2022

Иранские болельщики подрались друг с другом после поражения от США на групповой стадии ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает "Первый спорт".

Отмечается, что "проправительственные" фанаты прогоняли с территории стадиона тех, кто не поддерживает действующий государственный строй в Иране.

Напомним, что Иран после неудачи в матче с США вылетел с ЧМ-2022. Американцы, в свою очередь, со второго места в квартете B вышли в 1/8 финала мундиаля, где сыграют с Нидерландами. Матч состоится 3 декабря.

В Катаре прошли задержания после матча Иран - США на ЧМ-2022