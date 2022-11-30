Иранские болельщики подрались друг с другом после поражения на ЧМ-2022

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Отмечается, что "проправительственные" фанаты прогоняли с территории стадиона тех, кто не поддерживает действующий государственный строй в Иране.
Напомним, что Иран после неудачи в матче с США вылетел с ЧМ-2022. Американцы, в свою очередь, со второго места в квартете B вышли в 1/8 финала мундиаля, где сыграют с Нидерландами. Матч состоится 3 декабря.
Реклама