"Гнева много". Лионель Месси раскритиковал судью матча ЧМ-2022 против Нидерландов

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 10:31
©FIFA

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал судью матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный арбитр встречи испанец Антонио Лаос показал в этом матче 12 желтых карточек, наказав в том числе и Месси.

"Гнева много, думаю, все не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это.

Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню", - приводит слова Месси TyC Sports.

Аргентинцы в этой встрече победили в серии пенальти - 4:3. При этом в основное время нидерландские футболисты, уступая со счетом 0:2, сумели в самой концовке вернуться в игру - 2:2. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу Месси Лионель

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