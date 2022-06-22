Футболистам пригрозили тюрьмой за секс на ЧМ-2022 в Катаре

©Reuters
Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 10:11

Секс между людьми, не вступившими в брак, будет официально запрещен для футболистов, персонала и фанатов на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Daily Star.

Такой запрет вводится впервые в истории чемпионатов мира по футболу. За нарушение установленных правил может грозить семь лет лишения свободы.

Организатор ЧМ-2022 был назван в 2010 году в Цюрихе, Швейцария. Несмотря на скандалы, связанные с нарушением прав человека и коррупцией, ФИФА опровергла все данные о возможном переносе мундиаля в другую страну.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре стартует уже этой осенью – он пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах. Это первый мундиаль, который будет проведен на Ближнем Востоке, а также первый в стране с мусульманским большинством. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Катар

Сборные ЧМ-2022
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Сегодня 10:11
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