Футболист узнал диагноз после жуткого столкновения в матче ЧМ-2022

Стала известна степень тяжести травмы защитника сборной Саудовской Аравии Ясира Аль-Шахрани после жуткого столкновения в матче с Аргентиной на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У него диагностирован перелом челюсти и раздроблены несколько костей лица. Власти Саудовской Аравии предоставили игроку частный самолет для перелета в Германию, где ему будет сделана операция.

Напомним, голкипер саудитов Мохаммед Аль-Уваис при игре на выходе попал коленом в голову Ясиру Аль-Шахрани. Защитник рухнул на газон, медики оказали ему помощь, после чего унесли игрока на носилках.

Сам матч группы С завершился сенсационной победой Саудовской Аравии (2:1).

26 ноября сыграют Польша - Саудовская Аравия, Аргентина - Мексика. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.

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