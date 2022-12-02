Футболист сборной Испании вошел в историю чемпионатов мира

Футболист сборной Испании Родри в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с Японией показал уникальный результат, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, он установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству передач (215) и точных передач (204) за матч.

Отметим, что Испания сенсационно уступила Японии (1:2), тем не менее со второго места вышла в плей-офф, где 6 декабря сыграет с Марокко. Японцы, занявшие первое место в квартете Е, в 1/8 финала встретятся с Хорватией. Встреча состоится 5-го числа.