Футболист сборной Испании вошел в историю чемпионатов мира

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Футболист сборной Испании Родри в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с Японией показал уникальный результат, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Opta Sports, он установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству передач (215) и точных передач (204) за матч.
Отметим, что Испания сенсационно уступила Японии (1:2), тем не менее со второго места вышла в плей-офф, где 6 декабря сыграет с Марокко. Японцы, занявшие первое место в квартете Е, в 1/8 финала встретятся с Хорватией. Встреча состоится 5-го числа.
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