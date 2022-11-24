Футболист сборной Испании стал самым молодым автором гола на ЧМ с 1958 года

Полузащитник сборной Испании Гави (18 лет и 110 дней) стал самым молодым автором гола на чемпионате мира с 1958 года, сообщает Opta Sports.

Только два футболиста в истории чемпионатов мира забивали в более юном возрасте, чем Гави. Это бразилец Пеле, отличившийся на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет 249 дней, и мексиканец Мануэль Росас, который забил мяч на ЧМ-1930, когда ему было 18 лет и 93 дня.

Напомним, что Гави отличился на 74-й минуте в матче с Коста-Рикой и этим самым помог испанцам одержать крупную победу (7:0) на старте ЧМ-2022 в Катаре. Также его сборная установила новые рекорды.

27 ноября сыграют Япония - Коста-Рика, Испания - Германия. С турнирным положением команд в группе E можно ознакомиться здесь.

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