Испания установила новые рекорды ЧМ по футболу

Сборной Испании по футболу в матче ЧМ-2022 с Коста-Рикой (7:0) покорилось сразу несколько статистических достижений, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Испания стала первой сборной с 1966 года, сделавшей 1000+ передач в матче чемпионата мира (без учета матчей с экстра-таймами).

Испанцы также установили новые рекорды ЧМ по точным передачам за матч (976) и владению мячом (81.8%).

До этого рекорд принадлежал сборной Аргентины. В матче с Грецией на ЧМ-2010 аргентинцы владели мячом 80,3 процента игрового времени.

27 ноября сыграют Япония - Коста-Рика, Испания - Германия. С турнирным положением команд в группе E можно ознакомиться здесь.

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