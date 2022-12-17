Футболист сборной Хорватии вошел в историю после гола в матче за бронзу ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 21:47
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Йошко Гвардиол стал самым молодым автором гола сборной Хорватии на чемпионате мира в истории (20 лет и 328 дней), сообщает Opta Sports.

Отмечается, что Гвардиол превзошел достижение Ивицы Олича, который забил в ворота Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.

Напомним, что сегодня, 17 декабря, в матче сборных Хорватии и Марокко определится обладатель бронзовых медалей мундиаля в Катаре.

Финал между Аргентиной и Францией состоится 18-го числа.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Хорватия Чемпионат мира по футболу

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