Франция узнала плохие новости после победы на старте ЧМ-2022 по футболу

Защитник сборной Франции по футболу Лукас Эрнандес пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эрнандес получил травму в первом матче группового этапа с Австралией (4:1) и был заменен на 13-й минуте.

По информации RMCsport, ему после обследования подтвердили предварительный диагноз о разрыве крестообразных связок правого колена.

Отметим, что после первого тура Франция с 3 очками вышла в лидеры группы D, за ней расположились Дания (1), Тунис (1) и Австралия (0).

Во втором туре, 26 ноября, сыграют Франция - Дания, Тунис - Австралия.

С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться здесь.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!