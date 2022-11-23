Действующие чемпионы мира с разгромной победы стартовали в Катаре

Сборная Франции по футболу, являющаяся действующим чемпионом мира, успешно стартовала на мундиале 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем первом матче группы D подопечные Дидье Дешама разгромили Австралию - 4:1. Причем победа получилась волевой. Счет на 9-й минуте у австралийцев открыл Крейг Гудвин, на это французы ответили точными ударами Адриана Рабьо (27-я,) Оливье Жиру (32-я, 71-я) и Килиана Мбаппе (68-я).

Благодаря этому успеху Франция с 3 очками вышла в лидеры своего квартета, за ней располагаются Дания (1), Тунис (1) и Австралия (0).

Во втором туре, 26 ноября, сыграют Франция - Дания, Тунис - Австралия.

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